Repubblica – Il Napoli continua a lavorare con il Chelsea per Bakayoko, c’è solo un ostacolo: le ultime

Nelle ultime ore Cristiano Giuntoli si è mosso in prima persona ed ha avviato concretamente i contatti con il Chelsea per Bakayoko. Il centrocampista ha già dato disponibilità al trasferimento in azzurro, adesso si lavora con il Chelsea per chiudere l’affare entro la fine del calciomercato (lunedì 5 ottobre, ore 20:00). Al momento l’unico ostacolo è l’elevato ingaggio del centrocampista, problema che i suoi agenti e la società partenopea stanno cercando di raggirare nel più breve tempo possibile. Lo riferisce La Repubblica.