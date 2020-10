Il Napoli sarà impegnato nella cessione di alcuni esuberi fino alla fine del mercato. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, il centrocampista tedesco Amin Younes interesserebbe in Germania, in particolare a Fortuna Dusseldorf ed Eintracht Francoforte. Invece non verrà accettata l’offerta dello Spartak Mosca per Elseid Hysaj: azzurri non soddisfatti dalla proposta.