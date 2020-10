Arkadiusz Milik si allontana quasi definitivamente dal Tottenham. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, gli Spurs per l’attacco ora puntano tutto su Vinicius del Benfica (in prestito con opzione a 36 milioni di sterline). Avanza la trattativa con l’Elche per la cessione di Fernando Llorente. Sull’attaccante c’è anche l’interesse dell’Eibar.