Amin Younes e il Napoli sempre più lontani. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il futuro, ora, si chiama Eintracht Francoforte.

Con il club azzurro si cerca l’accordo per un prestito oneroso e biennale, che consenta poi al club tedesco di riscattare (con opzione, senza obbligo) Younes nel 2022. Nel frattempo, al Napoli andrebbero circa 2 milioni per il prestito in attesa della cifra finale ancora da concordare.