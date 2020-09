Il Tottenham è ancora alla ricerca di un centravanti. Nonostante l’inserimento del PSG (clicca qui per saperne di più), gli Spurs potrebbero farsi avanti per Arkadiusz Milik, come riportato anche dal The Sun. Il tecnico dei londinesi, Josè Mourinho, ha inoltre ribadito della necessità di acquistare una punta:

“La società sta cercando un attaccante, se ci riuscirà o meno non dipenderà soltanto da noi. È come una partita di calcio: che si vinca o si perda, l’importante è provarci dando il massimo”.