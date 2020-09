Dopo aver detto no alle proposte arrivate dall’Italia, precisamente da Hellas Verona e Genoa, Amin Younes è conteso da due squadre di Bundesliga. Si tratta di Eintracht Francoforte e Fortuna Dusseldorf, come confermato dal noto esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà. La scelta finale sulla proposta da accettare spetterà al giocatore, affascinato da un ritorno in Bundesliga.