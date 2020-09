Ultima settimana di calciomercato per il Napoli che deve sbrigarsi a piazzare gli esuberi per cercare di finanziare i colpi in entrata. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Cagliari avrebbe chiesto agli azzurri Adam Ounas. I rossoblu al momento sono impegnati anche nella trattativa con l’Inter per provare a riportare in Sardegna Radja Nainggolan, ma intanto vogliono rinforzarsi anche in attacco.