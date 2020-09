Cm.it – Non solo Napoli, su Nacho anche due club di A: la situazione

Il futuro di Nacho al Real Madrid rimane incerto. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club spagnolo è favorevole al prestito del difensore. L’idea stuzzica molti club, per un operazione di fine mercato. A sondare il terreno anche dall’Inghilterra e dal Portogallo, ma il giocatore avrebbe messo in cima la Serie A come destinazione.

Nel nostro campionato a mostrare interesse sono state Milan, Napoli e Roma. La pista rossonera è quella meno calda, mentre per Roma e Napoli la situazione è diversa. I giallorossi virerebbero sullo spagnolo se dovessero fallire i tentativi per Smalling e Marcao. Per gli azzurri, si punterebbe al difensore nel caso lasci uno tra Koulibaly e Maksimovic.