Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, sul futuro di Maksimovic:

“Il difensore piace a Conte, perchè per molti anni ha giocato nel Torino nella difesa a tre. L’Inter lo prenderebbe subito, oppure successivamente a costo zero. Vecino? Non c’è l’accordo tra le parti, soprattutto per quanto riguarda il pagamento dei primi stipendi. Potrebbe essere un’operazione per il mercato di gennaio”.