“Maksimovic potrebbe andare al West Ham, voene valutato dal Napoli 20 miliono di euro. Il Tottenham vorrebbe prendere il prestito Milik, il Napoli in quel caso dovrebbe rinnovargli il contratto di un anno. Al momento, però, la pista non è molto calda. Koulibaly? La sua permanenza si avvicina man mano che passano i giorni, nonostante il Napoli abbia bloccato Sokratis. Llorente rifiuta lo Spezia, mentre non mi risulta uno scambio con De Sciglio”. Queste le parole sul mercato azzurro di Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.