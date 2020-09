MondoNapoli Live – Deciso il futuro di Koulibaly! Un nome per il centrocampo e sorpresa Younes. Le ultime su Maksimovic e Luperto

Ieri sera è andata in onda l’ennesima puntata di “MondoNapoli Live”. Si è parlato soprattutto di Napoli-Genoa e di calciomercato, tema centrale in questi ultimi giorni di sessione estiva. I nostri esperti hanno fatto il punto della situazione sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese è ad un passo dalla permanenza in maglia azzurra, dopo che il Manchester City ha deciso di affondare definitivamente su Ruben Dias, centrale portoghese ormai ex Benfica. L’interesse del Paris Saint-Germain, invece, non si è mai tramutato in un’offerta concreta: Kalidou si appresta a disputare una nuova stagione da protagonista con la maglia del Napoli.

La mancata cessione del senegalese complica inetavilmente i colpi in entrata Veretout e Boga, entrambi destinati a restare rispettivamente a Roma e Sassuolo. Per il centrocampo resta viva la speranza Matias Vecino, in uscita dall’Inter e pallino di Gennaro Gattuso: al momento c’è ancora distanza tra domanda ed offerta e sulle modalità d’operazione. Il Napoli lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre i nerazzurri spingono per l’obbligo. Senza acquisti in attacco va verso la permanenza anche Amin Younes. In difesa ancora in bilico il futuro di Nikola Maksimovic e Sebastiano Luperto. Il serbo, in scadenza nel 2021, piace a West Ham ed Inter. Il centrale italiano, invece, è richiesto in prestito dal Crotone.