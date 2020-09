Il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, a Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto della situazione di Arkadiusz Milik: “Premier League? Aspettiamo ancora. Non credo che in questa settimana andrà già via. La società partenopea ha i suoi tempi per fare le trattative, anche in uscita. La differenza è che questa volta non dovrà rimpiazzarlo, quindi può cederlo anche all’ultimo minuto”.