Il futuro di Milik resta ancora incerto. L’opzione più fattibile è il Tottenham, alla ricerca di un vice Kane, mentre la pista Everton non è percorribile. Stando a quanto riportato in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, la Fiorentina avrebbe fatto un nuovo sondaggio per l’attaccante polacco. In caso di cessione di Chiesa alla Juventus, i viola potrebbero investire parte dei soldi per portare a Firenze il calciatore in uscita dal Napoli.