Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli, che si presenta nell’ultima settimana di mercato con alcuni rebus da risolvere, come Koulibaly, Milik, Maksimovic e Vecino. Queste le sue parole:

“Il Napoli vuole Vecino dall’Inter in prestito con diritto di riscatto non troppo alto e non troppo condizionato. Gattuso ritiene Vecino un calciatore ideale per il 4-2-3-1 sia da utilizzare nei due sia da utilizzare come trequartista. Al momento, Koulibaly è blindato e a meno di offerte pazzesche, KK resterà a Napoli. Giuntoli, inoltre, deve risolvere la situazione di Maksimovic e del suo rinnovo, visto che il calciatore non vuole essere la riserva, ma vuole essere titolare. Su Milik ci sono degli interessamenti di Tottenham ed Everton, ma nelle ultime ore il Napoli ha aperto al prestito con il rinnovo dell’attaccante per un anno”.