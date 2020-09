Arek Milik è ormai un ex attaccante del Napoli: dall’inizio del ritiro, Gattuso ha dichiarato che non faceva più parte del progetto e, nonostante il contratto in scadenza, il Napoli ancora lo deve vendere a qualche squadra.

Nelle ultime ore, dalla Premier, si era fatto avanti l’Everton di Ancelotti, che sarebbe pronto a duellare con il Tottenham per prendere il bomber polacco. Anzi, sembrerebbe che proprio i Toffees avrebbero superato la concorrenza del Tottenham per Milik.

In realtà, questa trattativa è un po’ complicata: come riporta il Daily Mail, Ancelotti non vorrebbe una nuova punta, ma avrebbe chiesto alla dirigenza di prendere un difensore centrale come priorità e poi un attaccante soltanto se dovesse partire Kean. Il giovane attaccante vuole tornare alla Juventus, ma al momento l’Everton ha rifiutato le proposte della Juventus per il cartellino del giocatore.