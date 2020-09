Il Napoli sta chiudendo la trattativa con l’Inter per l’acquisto di Matias Vecino. Secondo Il Corriere della Sera, il club azzurro avrebbe scelto l’uruguayano per sostituire Allan, approdato all’Everton di Ancelotti.

Vecino arriverebbe al Napoli in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un preciso numero di presenze concordate con l’Inter.

Vecino è reduce da un infortunio al menisco – a cui ha dovuto operarsi a inizio luglio –, ma è molto stimato da Gattuso, che lo vede molto bene sia come mezzala che nel centrocampo a due, in caso di cambio modulo. Sarà indisponibile almeno fino a novembre, motivo per cui De Laurentiis vuole tutelare i propri interessi con la formula del prestito.