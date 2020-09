Niccolò Ceccarini, direttore di Tmw Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, facendo il punto sul mercato partenopeo, in particolare su Milik: “Credo che la destinazione probabile per l’attaccante polacco sia l’Inghilterra. Però, non ci sono stati passi importanti in avanti con il Tottenham, siamo ormai ad una settimana abbondante dalla chiusura del mercato e bisogna affrettare i tempi e chiudere le trattative”.