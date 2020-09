LE PILLOLE DI MN – Gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli sul nostro canale YouTube

Nel nostro consueto appuntamento serale con le pillole di calciomercato, sono stati forniti importanti aggiornamenti sul mercato azzurro. Il nostro esperto si è concentrato principalmente sul mercato in uscita, sopratutto sulle situazioni legate a Milik e Koulibaly.

SITUAZIONE KOULIBALY – Ad oggi è difficile che il senegalese venga ceduto, il Napoli chiede una cifra elevata ed in 7 giorni è veramente complicato chiudere una trattativa di questa portata.

MILIK – Il polacco deve trovare una sistemazione, al momento la squadra più vicina a lui è il Tottenham che avrebbe già trovato un’intesa con l’entourage dell’attaccante. Il Napoli intende cederlo in prestito con obbligo di riscatto, in più il polacco deve ancora risolvere alcune pratiche con De Laurentiis. Non solo gli Spurs, anche l’Everton è sulle tracce del numero 99 azzurro, in caso di cessione di Moise Kean.

VECINO – La pista si è raffreddata a causa dell’infortunio del calciatore, il quale tornerà a novembre. L’uruguagio potrebbe, però, essere un’ipotesi last-minute.