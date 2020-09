Sky – Torreira promesso all’Atletico, ecco su chi punterà l’Arsenal per sostituirlo: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il centrocampista dell’Arsenal, Lucas Torreira, dopo essere stato vicino anche alla Fiorentina, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Per sostituire il playmaker ex Sampdoria, i gunners stanno pensando a Jorginho del Chelsea. L’ex giocatore di Verona e Napoli potrebbe partire per far posto a qualche nuovo acquisto dopo la sontuosa campagna trasferimenti fatta dai blues.