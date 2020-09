Il Padova pensa in grande e intende costruire una squadra competitiva per la prossima stagione di Serie C. Stando a quanto riferito dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club biancorosso ha messo nel mirino anche Alfredo Bifulco, classe ‘97 di proprietà del Napoli; il calciatore, però, è ambito anche dal Bari.