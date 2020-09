CdM – Pista Vecino complicata e Koulibaly può restare: il Napoli tenta il colpo low-cost dall’Olanda

Allan Marques e Kalidou Koulibaly, due pilastri del Napoli degli ultimi anni. Sembrava dovesse toccare ad entrambi la stessa sorte, ovvero la cessione, eppure mentre per il primo tale scenario si è già realizzato, accasandosi all’Everton di Ancelotti, per il secondo resta viva la possibilità di rimanere in azzurro. Sull’edizone odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, si legge che la partenza del difensore senegalese è tutt’altro che scontata; questo, unito alle complicazioni della pista Matias Vecino, potrebbe spingere il Napoli a preparare un colpo low-cost per la mediana. Gli ultimi rumors parlano di un interessamento da parte di Cristiano Giuntoli per Fredrik Midtsjo, centrocampista norvegese classe ’93 in forza all’AZ Alkmaar. La richesta degli olandesi è di poco inferiore ai 10 milioni di euro, il Napoli non vorebbe spenderne più di 5/6: vedremo se le parti riusciranno ad accordarsi nei prossimi giorni, o se si virerà su un altro obiettivo simile.