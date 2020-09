Sky – Milik al Tottenham ad una condizione. C’è anche la suggestione Everton: le ultime

L’affare Napoli-Roma per Milik è ormai sfumato. Adesso il polacco guarda altrove, in particolare in Premier League con il Tottenham interessato a portarlo a Londra (clicca qui per saperne di più). Prima di partire, si presume che il calciatore rinnovi il proprio contratto in scadenza 2021 per poi trasferirsi in prestito. La squadra allenata da Josè Mourinho, però, ha un reparto offensivo nel quale Milik rischierebbe di non trovare lo spazio che si aspetta. Come riporta Sky Sport, gli Spurs dovrebbero cedere un attaccante prima di accoglierne un altro, per cui si parla di un possibile addio di Dele Alli.

L’esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato anche di una possibile pista che porterebbe il numero 99 all’Everton di Carlo Ancelotti. Sebbene non ci sia un interesse concreto, la suggestione resta. Ma anche i Toffees dovrebbero sfoltire il reparto offensivo, magari liberando Moise Kean, sul quale c’è la Juventus.