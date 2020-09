Luca Marchetti, esperto di calciomercato per Sky, ha parlato della situazione e dei movimenti di mercato del Napoli, partendo dall’ empasse Milik, che è rimasto bloccato al Napoli dopo la trattativa saltata con la Roma. Queste le sue parole:

“Il Napoli non vede Milik nei progetti tecnici, dunque deve cederlo. Al momento, gli azzurri rischiano di perderlo a 0, ma bisogna aspettare fino al 5 ottobre per decidere il futuro del polacco. Al momento, l’unica cosa certa è che il Napoli potrebbe restare con il cerino in mano. Intanto, la Juventus ha sfidato l’Inter e il Napoli per Emerson Palmieri: se dovesse partire De Sciglio, i bianconeri prenderebbero Emerson sulla sinistra. In uscita, il Cagliari resta in pressing per Ounas”.