Premier League – Summit a Londra tra Spurs e gli agenti di Milik

La telenovela Milik pare non trovare una fine nel campionato italiano.

Come è stato sottolineato anche nel nostro appuntamento serale targato MondoNapoli Live, l’affare con la Roma è completamente sfumato ma per Arek Milik c’è ancora una porta aperta in Premier League. Le squadre inglesi sono interessate a lui ma nelle prossime ore i suoi agenti incontreranno il Tottenham. A sostenerlo anche il giornalista Mirko Calemme che su Twitter dà la notizia: “Il #Tottenham pensa a #Milik: domani summit a Londra con gli agenti del polacco. #Napoli pronto a trattare con gli Spurs – @calciomercatoit”.