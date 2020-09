Milik-Newcastle: “Hanno preso un altro attaccante, l’ipotesi è sfumata! Futuro in Premier per Arek? Vi dico questo”

Vincenzo Morabito, intermediario di mercato del possibile trasferimento di Milik in Premier, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli ed ha parlato dell’ipotesi Newcastle sfumata per l’attaccante polacco:

“Il Newcastle ha comprato un attaccante del Bournemouth per 23 mln di sterline. Ad oggi Milik è un calciatore di proprietà del Napoli, con il contratto in scadenza. In Inghilterra restano delle piste. Qualcuno gli aveva prospettato un contratto da 6 mln all’anno. Ad oggi il Napoli per Milik non può chiedere 30-35 mln, ma neanche 25. Non puoi chiedere oltre i 20 mln, ma soprattutto a lui nessuno darebbe 5 mln a stagione, massimo 3-3,5. La Juve lo ha mollato. Gestita malissimo la situazione, mi ricorda quella di Pandev, quando la Lazio lo perse a zero invece che a 15 mln”.