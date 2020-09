Gazzetta – Koulibaly andrà via per motivi di bilancio: la situazione tra Man City e PSG

Nonostante le numerose ed insistenti voci di mercato, a Parma si sono visti sprazzi del vero Kalidou Koulibaly, risultato uno dei migliori giocatori del match per diversi quotidiani. Tra questi, spicca la Gazzetta dello Sport, che gli ha messo un bel 7 pieno in pagella. Ma la Rosea non si è limitata ad analizzare solo l’ultima prestazione del senegalese, ampliando il discorso anche al mercato: sulle colonne di oggi si legge di un KK sempre più lontano da Napoli, diviso tra Premier e Ligue 1. Il motivo della probabile cessione del 29enne è chiaro, l’operazione dovrebbe portare nelle casse societarie una settantina di milioni. Anzi, 75, perchè quando c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis i numeri non sono mai un dettaglio. E’ per una distanza di circa di 5 milioni sul prezzo del cartellino che infatti la trattativa tra Napoli e Manchester City si è raffreddata. Il braccio di ferro con i Citizens dura ormai da diversi mesi, con il manager del difensore, Fali Ramadani, che sta cercando di smuovere qualcosa, di mediare tra le parti. La destinazione inglese sarebbe molto gradita all’ex Genk, che vorrebbe fare un’esperienza in Premier.

Intravedendo una ghiotta occasione per sostituire Thiago Silva, però, il PSG si è fortemente inserito per Koulibaly nelle ultime ore, facendo recapitare sul tavolo di Cristiano Giuntoli un’offerta congrua alla valutazione societaria del giocatore. Il problema in questo caso non sarebbe rappresentato dalle cifre, bensì dalle modalità di pagamento: i campioni di Francia gradirebbero un prestito oneroso con obbligo di riscatto anzichè un trasferimento immediato. Vedremo se la proposta dei parigini convincerà ADL&Co. a lasciar partire uno dei pezzi pregiati del Napoli, oppure se assisteremo ad una insperata permanenza alle pendici del Vesuvio di KK.