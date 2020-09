Ds Crotone: “Luperto? Ho chiamato Giuntoli e mi ha fatto capire questo”

Il direttore sportivo del Crotone, Peppe Ursino, a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibile trattativa per Sebastiano Luperto con il Napoli:

“Luperto? Ho contattato oggi Giuntoli e mi ha fatto capire che forse c’è una possibilità di prenderlo in prestito. La sua cessione è però legata a quella di Koulibaly. Per noi sarebbe perfetto avere Luperto, noi lo vogliamo e sarebbe contento di venire. Troverebbe continuità e un allenatore come Stroppa che ha sempre ottenuto ottimi risultati con i ragazzi. Anche per il Napoli sarebbe la soluzione migliore perché così l’anno prossimo avrebbe un giocatore con un anno di esperienza in Serie A”.