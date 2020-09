Contatti continui tra Juventus e Morata per arrivare a definire il ritorno: la dirigenza bianconera è al lavoro con l’Atletico Madrid dopo che la pista si era aperta qualche ora fa, visti i problemi incontrati per arrivare a Dzeko. Le parti sono al lavoro: si stanno limando le cifre, mentre l’Atletico aspetta l’ok definitivo da Suarez, in attesa di siglare la risoluzione contrattuale con il Barcellona. Quando l’uruguaiano sarà libero dal club catalano, allora a sua volta Morata potrà essere liberato con direzione Torino: la Juve conta di definire già nelle prossime ore il tutto, con la pista Dzeko (e, di conseguenza, Milik alla Roma, visto che ci sarebbe poco tempo per trovare un’alternativa al bosniaco) che sembra sempre più complicata. Di qui, l’intenzione di portare subito a Pirlo l’attaccante che l’allenatore conosce bene e di cui ha bisogno per rinforzare il reparto. Avanti tutta, in attesa di ulteriori novità.

Fonte: gianlucadimarzio.com