“Al momento non sono state risolte alcune questioni legali con il Napoli e l’affare è in fase di stallo. Tutto resta bloccato, viste le varie questioni che si sono create tra le parti in causa. La trattativa potrebbe riprendere questa settimana, dove i colpi di scena potrebbero essere all’ordine del giorno”. A riportarlo è Il Mattino, sulla trattativa che riguarda il trasferimento di Milik alla Roma.