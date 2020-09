Nel corso de “La Domenica Sportiva” l’esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, ha fatto il punto sul triangolo che coinvolgerà Juve-Roma-Napoli e vedrà anche un valzer di punte. Qui le sue parole:

“Oggi c’è stata una telefonata di Paratici alla Roma e successivamente anche all’agente di Dzeko. La Juventus pare aver perso la pazienza, e non aspetterà ancora per molto l’operazione dei giallorossi con Milik. Gli agenti di Milik al momento sono a Napoli e domani avranno un colloquio con la dirigenza Partenopea. Il Napoli nelle ultime ore, ha chiesto all’attaccante di rinunciare agli stipendi di luglio e agosto per eliminare le multe per danno d’immagine. Quindi il 99 dovrebbe rinunciare agli stupendi per non avere poi problemi futuri con l’arbitrato, consigliato anche dai suoi agenti di accettare questa proposta. Con la Roma ancora in bilico il discorso bonus, ma bisogna fare in fretta, anche perché la Juventus non aspetta e nel frattempo monitora altri profili quali Cavani, Lacazette e Morata“