Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ pare che la trattativa fra Napoli e Roma per portare Milik in giallo rosso si sia raffreddata.

Dopo i primi bollori, nelle ultime ore pare che la trattativa si sia congelata, a causa di alcune turbolenze che però potrebbero assestarsi nelle prossime ore. Infatti i giallorossi continuano a meditare sull’acquisto del giocatore, nonostante abbia superato le visite mediche, e vorrebbero rinegoziare la formula dell’acquisto. La richiesta dei giallorossi non è piaciuta ad ADL, che aveva prestabilito un prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 15 più 7 di bonus. Ma a raffreddare ancor di più la trattativa pare esser stata la richiesta di Friedkin di cambiare uno dei termini dell’affare. Si tratta della durata del prestito, che come vogliono i giallorossi dovrebbe diventare biennale e non annuale come già definito da ADL.

Le turbolenze però non sono ancora terminate e pare che gli azzurri non vogliano scendere a patti neanche con il giocatore, con il quale non si è ancora risolto il caso multe, causa ammutinamento dello scorso novembre. Nonostante ciò il polacco ha fretta di partire e si è dichiarato disposto a rinunciare anche a qualcosa in più sul suo compenso pur di far ripartire la trattativa e trasferirsi nella capitale, liberando anche Dzeko sponda Juve.