Serio Reguilon è un nuovo calciatore del Tottenham. Ad annunciarlo è lo stesso club londinese attraverso il profilo Twitter. Il terzino spagnolo, ex Real Madrid, era stato accostato anche al Napoli come possibile sostituto di Faouzi Ghoulam. Nulla da fare per gli azzurri, che vedono sfumare un obiettivo per la fascia sinistra: d’altronde si trattava di un affare tutt’altro che facile vista la concorrenza.