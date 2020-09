Sky – Milik alla Roma, cosa manca per fumata bianca ed ufficialità

Prima l’incontro con il procuratore del giocatore a Trigoria, poi le visite mediche in Svizzera. Adesso, l’attesa: proprio quando la Roma aveva in pugno Arek Milik, centravanti del Napoli e sostituto ideale di Dzeko, l’accordo tra gli azzurri e il polacco – che, prima dell’addio, doveva risolvere alcuni dettagli con il club di De Laurentiis – sta tardando ad arrivare. Prima di trasferirsi ufficialmente alla Roma, infatti, il calciatore deve risolvere con il Napoli alcune questioni, legate a stipendi arretrati e altri contenziosi: circa un milione di euro balla tra le parti.

Un vero e proprio braccio di ferro è allora in corso tra giocatore e società, con la trattativa con i giallorossi che – inevitabilmente – è finita in stand by. Bloccatasi – per il momento – la trattativa tra la Roma e Milik, anche l’operazione che porterebbe Dzeko alla Juve è stata interrotta: i giallorossi, prima di privarsi del bosniaco, vogliono essere certi di aver trovato il giusto sostituto. Difficilmente il mercato… “degli attaccanti” si sbloccherà allora nel weekend, con la chiusura delle due operazioni che dovrebbe quanto meno slittare, nella migliore delle ipotesi, di qualche giorno.

Fonte: gianlucadimarzio.com