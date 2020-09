GdS – Milik, situazione complicata. Spunta una telefonata con la dirigenza della Roma: il retroscena

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’esito positivo degli esami alle ginocchia di Milik, il Napoli sperava di avere risolto il rapporto con il centravanti per poi chiudere l’affare con la Roma, dalla quale era arrivato il nulla osta. Ma ecco che sono venuti fuori tutti i problemi di cui vi abbiamo già ampiamente parlato (clicca qui per saperne di più). La società azzurra è stato irremovibile e non è servita neanche una telefonata di Ryan Friedkin, dirigente giallorosso, a convincere le parti in causa.

Il calciatore, scrive sempre la Rosea, dal canto suo dovrebbe rinunciare ad alcune mensilità per raggiungere un accordo con il Napoli. Ma il polacco resta molto contrariato perchè intanto dopo la sosta per le nazionali non ha mai giocato una partita. Arek e il Napoli, conclude il quotidiano, difficilmente si lasceranno pacificamente.