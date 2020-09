Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante si parli di un’ipotesi permanenza, Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare il Napoli. Il Manchester City resta la pretendente numero 1, ma sul calciatore c’è anche il PSG. La cosa certa è che Aurelio De Laurentiis non svenderà il senegalese, che potrebbe giocare la sua ultima partita in azzurro il 4 ottobre contro la Juventus a Torino.