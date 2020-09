Ieri Arek Milik ha deciso di accettare la Roma. Dopo alcuni giorni in cui aveva lasciato intendere di essere pronto a restare fermo un anno, l’attaccante polacco diventerà il sostituto di Dzeko, che andrà alla Juventus.

Ieri – come ha scritto Il Mattino – Milik ha salutato i suoi compagni, ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura:

“«Voglio portare a Roma il mio talento» ha detto un amico. Ieri sera a cena a Napoli a cena con i suoi ex compagni per i saluti. La chiusura dell’operazione (attesa per oggi) di Milik darà il via libera a Dzeko, che già si era accordato con la Juve un mese fa”.

Il Mattino si sofferma anche sulle cifre dello stipendio che Milik percepirà a Roma:

“Il polacco è stato accontentato sull’ingaggio: l’accordo è stato raggiunto sulla base di 4.5 milioni all’anno più 500mila euro di bonus. Il nuovo centravanti ieri ha lasciato Castel Volturno per l’ultima volta alle 13:10. Potrebbe arrivare a Roma già oggi, alla vigilia dell’esordio in campionato a Verona, con la squadra in partenza”.