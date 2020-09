Sky – Milik, gli esami alle ginocchia sono andati bene. Tra il polacco e il Napoli balla 1 milione di euro: spunta una strana multa

Il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha parlato a Sky Sport della situazione Milik. Il centravanti è vicinissimo alla Roma e oggi ha fatto rientro dalla Svizzera dove ha sostenuto alcune visite (clicca qui per saperne di più). Queste le sue parole:

“La Roma aspetta per dare il via libera alle visite mediche di Dzeko con la Juventus perchè Milik non ha ancora risolto il rapporto con il Napoli. Gli esami alle ginocchia sono andati bene, ma balla 1 milione di euro nelle pendenze con il club partenopeo. Sono inclusi bonus, commissioni e contenziosi, con in particolare le multe relative all’ammutinamento e ad una pubblicità che il polacco avrebbe fatto ad un ristorante polacco. Milik vorrebbe che i soldi di questa multa gli vengano restituiti”