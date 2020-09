Ciro Venerato, esperto di mercato per la RAI, ha rilasciato alcune novità in merito alla trattativa Milik-Roma.

Questo uno stralcio delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Le pendenze tra Napoli e Milik sono state risolte stamane negli uffici della Filmauro.

Presenti all’incontro: Chiavelli, ADL e l’agente Pantak. Il patron del Napoli rinuncerà alla causa sui diritti di immagine.

Tutto ok anche per il rinnovo. La scadenza nel 2021 non avrebbe permesso la scelta della formula basata sul prestito con obbligo. Al momento, si attende unicamente il responso dall’Austria”.