Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è stato ospite della redazione di Radio Punto Nuovo. Questo il suo pensiero in merito al rinnovo dell’albanese:

“Rinnovo? Ci sono stati passi in avanti. Credo si possa chiudere dopo la cessione di Milik, il Napoli a quel punto avrà un pensiero in meno. Dovrà comunque realizzarsi entro il 5 ottobre, altrimenti, non si farà più.



Di Lorenzo? Per Gattuso è prezioso. Può giocare da centrale, professionisti polivalenti come lui e Hysaj permettono di acquistare meno.



Veretout? Credo rimarrà. Il Napoli non può investire 15/20 milioni su un centrocampista. Sarebbe stata necessaria la cessione di Koulibaly, che credo rimarrà. Offerte? I sondaggi sono un’altra cosa, non so se siano mai arrivati davvero club a proporre 50/60 milioni per lui”.