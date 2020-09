Nel suo consueto editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Sky Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione sulla girandola di attaccanti che comprende Napoli, Roma e Juve: “Milik sarà un nuovo giocatore della Roma? L’offerta dei giallorossi è sul tavolo (quinquennale da circa 5 milioni di euro), ma il polacco non ha ancora deciso. Sono ore di riflessione per lui, che magari coinvolgono anche la famiglia. Ma il fatidico sì intanto non è ancora arrivato, e questo blocca un altro affare, ovvero quello che porterebbe Dzeko a vestire la maglia bianconera. Ecco perchè la Juventus rimane vigile sul mercato degli attaccanti in entrata, non vuole rimanere a bocca asciutta in caso di ripensamenti da parte di Milik (che a questo punto, sarebbero clamorosi). Sono tutte questioni ad incastro, e ovviamente il fattore tempo ha il suo peso”.