Dopo gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà sulla trattativa Milik-Roma, sono arrivati quelli da parte dell’esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, che ha aggiunto diversi dettagli sull’operazione: “L’agente di Arek Milik, il connazionale David Pantak, è da poco arrivato a Trigoria accompagnato dal mediatore Fabrizio De Vecchi. L’entourage del polacco incontrerà la dirigenza della Roma per ascoltare la proposta dei giallorossi, decisi a puntare sul centravanti del Napoli. L’arrivo dell’ex Ajax al club capitolino darebbe il via libera per il passaggio di Dzeko alla Juventus, con i bianconeri che sono infatti ancora alla ricerca di un nuovo centravanti. Adesso gli agenti di Milik ascolteranno l’offerta della Roma, per poi valutare direttamente con il giocatore se accettare o meno la proposta. L’accordo con il Napoli è stato invece già raggiunto, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto”.