CdS – Rinnovi, Giuntoli spinge per Hysaj e Maksimovic: o l’intesa o l’addio

Il Napoli resta molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita, ma senza perdere d’occhio una questione molto importante, ovvero quella dei rinnovi di contratto. Tralasciando la situazione legata ad Arek Milik, sempre più vicino alla Roma, gli azzurri hanno inanellato una serie di trattative ben riuscite negli ultimi mesi: da Zielinski fino a Mertens, passando per Elmas, Di Lorenzo e Mario Rui. Rimanendo in tema difesa, tengono banco i contratti di Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, entrambi in scadenza nel 2021. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli è in costante contatto con gli entourage dei calciatori per capire se si risolverà con uno svincolo, vista l’assenza di accordi, oppure con un rinnovo. Al momento la seconda opzione è la più probabile, ma tutto dipenderà anche dal mercato: l’affaire Koulibaly è ancora in stallo, Ghoulam sembra destinato a restare nonostante abbia visto pochissimo il campo negli ultimi 2 anni. Ovviamente, conclude il Corriere dello Sport, c’è anche la possibilità che ADL decida di puntare su qualche giovane profilo per la fascia sinistra e su un centrale esperto per la coppia difensiva: in quel caso sarebbe addio per entrambi.