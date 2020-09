Calciomercato.it – C’è il si di Milik alla Roma! Questi i dettagli che mancano per chiudere

Secondo quanto riportato dal famoso portale calciomercato.it, è arrivato il fatidico si di Milik alla Roma. Adesso c’è il via libera anche per il passaggio di Dzeko alla Juventus. Per poter chiudere però, restano ancora alcune pratiche burocratiche che l’agente del polacco, Pantak, risolverà proprio questo pomeriggio con Chiavelli e Giuntoli. Tra le faccende da risolvere, c’è il nodo relativo al contratto in scadenza dell’ex Ajax. Per ultimare il passaggio in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto infatti il polacco dovrà firmare prima il rinnovo di un anno con la SSC Napoli.