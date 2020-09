Gennaro Tutino viaggia verso la Salernitana, in una trattativa che non comprende (almeno per il momento) il centrocampista Palmiero. La proposta, confermata, è di 5 milioni con la formula del prestito con diritto di riscatto. C’è il sì di Tutino, in passato cercato anche dal Lecce, manca ancora l’ultimo via libera del Napoli che dovrebbe arrivare presto. Ora l’attenzione è rivolta all’operazione Milik-Roma.

Fonte: alfredopedulla.com