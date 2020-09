Sky – Under si allontana, un club inglese prova a soffiarlo al Napoli!

Il Leicester si fa avanti per Cengiz Under. Il trequartista turco, in uscita dalla Roma dopo 88 presenze e 17 gol nelle ultime tre stagioni, è finito nel mirino delle Foxes. E il club inglese sta intavolando la trattativa con la dirigenza giallorossa: si lavora per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto. Destinazione Premier League per il classe ’97? Al momento, le parti stanno ancora cercando l’accordo. Ma per Under prende forma l’ipotesi estero, dopo che Napoli e Cagliari avevano bussato alla porta della Roma nelle ultime settimane.

Fonte: gianlucadimarzio.com