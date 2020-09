Sky – Un attaccante trattato dal Napoli è pronto a trasferirsi in Premier! Fissate le visite mediche

Niente Napoli per Cengiz Under. L’esterno destro della Roma, che nelle scorse settimane è stato vicinissimo alla maglia azzurra in occasione dello scambio (poi sfumato) con Arek Milik, ora è pronto ad unirsi al Leicester City. Secondo quanto scritto su Twitter da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport ed esperto di calciomercato, l’attaccante turco sarebbe addirittura in procinto di svolgere le visite mediche con il club inglese.