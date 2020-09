Sky – Dzeko aspetta il sì di Milik per andare alla Juventus: la situazione

Potrebbe essere la giornata giusta per scoprire il nuovo attaccante della Juventus. Il rebus dell’attaccante bianconero, che per essere risolto aspettava solamente la decisione di Milik sul passaggio alla Roma, potrebbe avere la sua soluzione nella giornata odierna. Edin Dzeko è in attesa del via libera, fiducioso della buona riuscita della trattativa. Arek Milik, invece, ha lasciato Castel Volturno alle 12.30 per tornare a casa, dopo aver svolto solamente lavoro in palestra. Tutte le parti in causa sperano, dunque, che l’attaccante polacco oggi apra alla Roma dopo aver metabolizzato definitivamente che la Juventus non lo può (e vuole) prendere più. L’agente di Milik è pronto ad andare a Roma ma solo se il giocatore dará il suo assenso al trasferimento in giallorosso. Giornata che in questo senso può essere decisiva, almeno così sperano i protagonisti della vicenda. Tutti in attesa dell’ok di Milik per avere il loro attaccante per la prossima stagione.

Fonte: gianlucadimarzio.com