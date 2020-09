Ieri è andata in onda il tg di MondoNapoli Live su Facebook e su Youtube; nel caso vi foste persi la puntata di ieri, cliccate qui per rivederla.

Parma-Napoli:

All’inizio i nostri esperti hanno parlato della partita Parma-Napoli e delle possibili scelte di Gattuso: ieri Mario Rui si è allenato a parte, Lobotka sta facendo le terapie, dunque contro il Parma potrebbero giocare Demme e uno tra Ghoulam e Hysaj. I nostri esperti si sono soffermati anche sulla scelta del modulo, concordando che il Napoli debba giocare con il 4-3-3, e hanno approfondito l’aspetto mentale degli azzurri.

Dopo questa parentesi iniziale, si è passato alla parte clou, alla parte del calciomercato e i nostri esperti hanno fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita:

Koulibaly:

All’inizio, si è parlato di Koulibaly e dell’ipotesi permanenza; infatti, il difensore senegalese potrebbe restare a Napoli, poiché il Manchester City ha offerto solo 60 milioni a fronte di una richiesta di De Laurentiis di 75 milioni. Purtroppo, si ha la sensazione che possa saltare il trasferimento di KK se il patron del Napoli non dovesse abbassare le sue richieste. Di questo se ne è parlato nello spezzone:

Capitolo esterno:

Senza i soldi di Koulibaly, il Napoli non può finanziare colpi in entrata, come Boga, per il quale il Sassuolo chiede 40 milioni; per cui, nelle ultime ore, il nome di Deulofeu è stato accostato al Napoli: l’esterno spagnolo potrebbe arrivare dal Watford in prestito a 1-2 milioni con diritto di riscatto a 17-18 milioni. I nostri esperti hanno discusso su quale innesto possa essere più utile per Gattuso. Questo lo spezzone sull’esterno:

Situazione Milik:

Nelle ultime ore, la Roma e il Napoli hanno raggiunto l’accordo per Milik per circa 30 milioni di euro ed ora bisogna attendere il sì definitivo dell’attaccante polacco alla Roma.

Centrocampista:

Alla fine, i nostri esperti hanno parlato di un centrocampista da prendere con i soldi delle cessioni di Milik e Allan; il nome più in voga è quello di Jordan Veretout, capace di giocare sia in un 4-3-3 sia in un 4-2-3-1, dunque ideale per la causa azzurra; ma i nostri esperti hanno anche commentato l’ipotesi di prendere un centrocampista fisico in caso di mancato approdo del francese e hanno svelato diversi nomi che potrebbero essere degli ideali sostituti di Allan in mezzo al campo.

Infine, nell’ultima parte della trasmissione, si è parlato dei rinnovi di Maksimovic ed Hysaj: i nostri esperti hanno letto i commenti degli utenti e hanno detto la loro su una loro possibile permanenza in azzurro.

Si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52