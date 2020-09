ESCLUSIVA – Napoli e Watford in trattativa per Deulofeu: svelate cifre e modalità d’acquisto. Boga dipende da… Koulibaly

Napoli e Watford sono in contatto per Gerard Deulofeu: secondo quanto raccolto in esclusiva da MondoNapoli, i due club starebbero discutendo di un prestito con riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni. La prima scelta degli azzurri resta Jeremie Boga, ma senza la cessione di Kalidou Koulibaly i soldi chiesti dal Sassuolo (40 milioni di euro a titolo definitivo) non ci sono, o meglio saranno in parte investiti per un centrocampista con caratteristiche differenti da quelli presenti in rosa. Centrocampista che manca sia tatticamente che numericamente, ed è una priorità considerando l’imminente inizio della nuova stagione. Per questo motivo il club partenopeo sta trattando Deulofeu in prestito con riscatto: cifre contenute e modalità d’acquisto più “comode” rispetto a Boga. Lo spagnolo, ex Barcellona, è un pallino del ds Cristiano Giuntoli e gode del totale gradimento di Gennaro Gattuso.