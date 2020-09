Il Napoli sta accelerando sul mercato e il direttore sportivo Giuntoli, negli ultimi giorni, sta lavorando su più tavoli, sia sul fronte acquisti sia sul fronte cessioni.

Un reparto che necessita almeno di un altro tassello sono le fasce difensive, in particolare la fascia sinistra: nonostante la buona prestazione di Ghoulam in amichevole, dove il terzino algerino ha dimostrato di essere anche in una buona condizione fisica, il club azzurro sta sondando il mercato per trovare un nuovo elemento da affiancare a Mario Rui.

Uno dei nomi più apprezzati da Giuntoli era quello di Emerson Palmieri, esterno italo-brasiliano del Chelsea: il Napoli ha ricevuto a Castel Volturno degli intermediari per cercare di capire la portata della trattativa e di imbastire un prestito con diritto di riscatto.

Però il club proprietario del cartellino lo vorrebbe cedere a titolo definitivo e per questo sta lavorando ad uno scambio: Frank Lampard, manager dei Blues, vorrebbe il terzino Rice del West Ham e la società londinese vorrebbe proporre uno scambio che coinvolga anche Emerson.

Dunque, si profila un futuro in Premier per l’ex Roma, che vede allontanarsi la possibilità di un ritorno in Italia.